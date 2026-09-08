مدارس تشدد ضوابط المظهر والتغذية.. وتحذر من «القزع» و«الشيبس» و«الهودي» والمشروبات الغازية

شددت إدارات عدد من مدارس حكومية وخاصة، مع انطلاق الأسبوع الثاني من العام الأكاديمي 2026-2027، ضوابط المظهر العام والسلوك والتغذية لدى الطلبة، وحظرت قصّات «القزع» بجميع أشكالها، وإطالة الشعر للطلاب، وارتداء «الهودي» داخل الحرم المدرسي، كما منعت إحضار الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة و«الشيبس» بجميع أنواعه، محذرة من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحددت الإدارات، في تعميمات ورسائل وجهتها إلى الطلبة وأولياء الأمور، اطلعت «الإمارات اليوم» على مضمونها، محظورات رئيسة تشمل قصّات الشعر غير المنضبطة، وفي مقدمتها «القزع»، والشعر الطويل للطلاب، و«الهودي»، إضافة إلى الشاي والقهوة بمختلف صورهما، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، و«الشيبس» بجميع أنواعه، مؤكدة أن التعليمات تسري منذ لحظة دخول الطالب بوابة المدرسة، ولا يُسمح بإدخال الأصناف الغذائية والمشروبات المحظورة أو استهلاكها داخل الحرم المدرسي.

وأوضحت أن تشديد الضوابط يستهدف توحيد المظهر المدرسي، والحد من السلوكيات المخالفة للقيم التربوية، وترسيخ بيئة تعليمية منظمة تحافظ على هوية المدرسة وقيم المجتمع، إلى جانب تنظيم التغذية المدرسية، مؤكدة أن المظهر اللائق ليس مسألة شكلية، بل ترجمة عملية لاحترام الطالب ذاته ومعلميه وزملائه، وقدرته على تحمل المسؤولية.

وأكدت المدارس أن ضبط أي من الأصناف الغذائية والمشروبات المحظورة بحوزة الطالب يُعد مخالفة تستوجب مصادرتها فوراً وتوثيق الواقعة رسمياً، قبل تطبيق لائحة السلوك وخصم الدرجات المقررة للمخالفة، بما يتجاوز مجرد منع الطالب من تناولها، فيما دعت الطلبة إلى الالتزام بالتغذية التي يقدمها مزود الخدمة المعتمد في المقصف المدرسي.

وربطت المدارس ضوابط المظهر والسلوك بسمات الطالب الإماراتي التي تستهدف المنظومة التعليمية ترسيخها، وفي مقدمتها الاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم الأصيلة، واحترام المعلمين وأفراد المجتمع المدرسي، وتحمل المسؤولية والانضباط في السلوك، فضلاً عن طلب العلم والسعي إلى التميز والإبداع.