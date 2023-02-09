الزلزال يعلق دوام الجامعات في سورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اليوم الخميس، تعليق الدوام في الجامعات السورية.

وجاء القرار حرصاً على تأمين الراحة النفسية للطلاب وذويهم الناجمة عن الزلزال وتداعياته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأجيل الامتحانات كافة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التقانية بما فيها امتحانات السنة التحضيرية.

وأوضحت أنه تم إيقاف دوام الطلاب بمن فيهم طلاب التعليم المفتوح حتى 18 من فبراير.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية أكثر من 18 ألف قتيل في البلدين، بينما كان رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.