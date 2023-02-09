بعد الطلاق.. بيل غيتس يجد الحب مع أرملة شريكه

يبدو أن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس،67عاماً، وجد الحب من جديد في زميلته في رياضة التنس، باولا هيرد، (60عاماً). وهي أرملة المدير التنفيذي السابق لشركة "اوراكل" مارك هيرد، الذي توفي عن عمر بلغ 62عاماً في عام 2019 بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال صديق لغيتس لموقع "ديلي ميل" البريطاني، إنهما لا يتركان بعضهما البعض.

والتقى الاثنان منذ نحو عام، ودائماً ما كانت هيرد توصف بأنها "المرأة غير المعروفة" بيد أنه ليس من الغريب بالنسبة للمقربين منهما معرفة أنه ثمة علاقة رومانسية تربطهما.

كانت هيرد نفسها مديرة تنفيذية في مجال الصناعات التقنية، بيد أنها أصبحت الآن تعمل في مجال التخطيط وتنظيم الفعاليات، كما أنها ناشطة في المجال الخيري، حيث أن زوجها كان يمتلك ثروة تقدر ب 500مليون دولار عند وفاته.

وكانت باولا تعمل في شركة "إن سي آر" الأميركية للبرمجيات في عام 1990 عندما تزوجت زوجها الراحل، والذي أمضى 25عاماً في الشركة قبل أن يتركها إلى أوراكل، ولديهما ابنتين هما كاثرين وكيلي.

وليس من المستغرب أن تتقاطع الطرق التي يسير عبرها كل من مؤسس مايكروسوفت ومدير أوراكل وزوجته مع مرور السنين.

ولكن في الشهر الماضي، تمت مشاهدة الاثنين معاً وهما يشاهدان نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس في مدينة ملبورن، خلال رحلة إلى استراليا، ونيوزيلندا، كما سافرا إلى مدينة سيدني أيضاً حيث التقى غيتس مع رئيس حكومة استراليا انتوني البانيس.

واستغل غيتس وهيرد هذه الفرصة ليقوما بنزهة رومانسية مشياً على الأقدام في المدينة وتوقفا أمام منظر بانورامي لميناء المدينة وشاهدا مبنى الأوبرا الشهير. وتم نشر صور الاثنين التي التقطت لهما على جناح السرعة، ولكن لم يتم تعريف هيرد.

وقبل مشوارهما إلى بطولة استراليا المفتوحة في يناير الماضي، شوهدا معاً وهما يتفرجان على كأس ليفر للتينس في لندن في سبتمبر 2022. والتقطت صور غيتس وهيرد المتحمسان جداً للرياضة وهما يشاهدان مباراة تنس بطولة "بي ان بي بيرباس المفتوحة" في كاليفورنيا في أكتوبر 2021، ولكنهما لم يكونا يجلسان بجانب بعضهما البعض في حينه.

وبعد بضعة أيام من زيارة استراليا، اعترف غيتس في مقابلة أنه مستعد لإقامة علاقة رومانسية مرة ثانية بعد طلاقه، وذلك عندما سألته "بي بي سي" خلال زيارته إلى كينيا الأسبوع الماضي فأجاب "بالتأكيد فأنا لست رجلا آلياً".

وتأتي علاقة غيتس الرومانسية مع هيرد بعد انفصاله عن زوجه ماليندا في عام 2021 بعد 27عاماً من الزواج.