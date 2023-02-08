"قُبلة غريبة" بين زوجة الرئيس الأميركي وزوج نائبته تثير ضجة

استقبلت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، ودوغ إمهوف، زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس، بعضهما البعض بفعل غريب، كما وصفته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، قبل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي الليلة الماضية.

صوّرت اللقطات بايدن وهي تصافح وتشق طريقها عبر الحضور نحو زوج كامالا هاريس، ثم تبادلا قبلة غريبة قبل حفل حالة الاتحاد، أطلقت عليها الصحيفة اليمينية تعليقاً ساخراً فأسمتها "قبلة الاتحاد".

واستمرا في الإمساك بأيديهما في اللحظات التي تلت ذلك، وهما يلقيان التحية على الحضور.

وعلقت الصحيفة مستغربة من أنه لم يبد أي شخص بجوار زوجة الرئيس وزوج نائبته أي انزعاج أو تعليق على "القُبلة الغريبة".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بالتعليقات بعدما قبلة جيل بايدن.

وانتشر المشهد الذي سجلته الكاميرات عبر الشبكات الاجتماعية يُظهرهما يتبادلان قبلة أثارت حيرة المستخدمين.

التعليق عينه ورد عبر قناة "فوكس نيوز" التي نشرت مقطعاً مصوراً حمل عنوان "جيل بايدن ودوغلاس إيمهوف يتبادلان قبلة على الشفتين".

واغتنمت كيليان كونواي، مستشارة دونالد ترامب السابقة، الفرصة لانتقاد الخصوم عبر تعليق مستوحى من أجواء الجائحة.

ونشرت صورة للقبلة عبر "تويتر" أرفقتها بتعليق "يبدو أن كوفيد انتهى حقاً".