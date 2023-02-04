إعلان لبيع سيارة ينتهي بعملية سطو على مجمع تجاري

صدمت امرأة كندية من عثورها على سيارتها وهي تستخدم في عملية سطو "مجنونة" على مجمع تجاري بمحافظة أونتاريو.

وبحسب قناة "CP24" الكندية، فإن تايلور آنا كوبينغر، المقيمة في محافظة كيبيك، نشرت إعلانا عبر فيسبوك لبيع سيارتها وهي من طراز "أودي إيه 4".

في 29 يناير، قالت كوبينغر إن رجلاً جاء لمعاينة السيارة واختبارها قبل شرائها. وتضيف: "خرج بالسيارة مرتين - في أول قيادة كل شيء سار على ما يرام، لكن عندما طلب تجربتها للمرة الثانية بدأ يقود بشكل خطير".

وأردفت: "كان يقود السيارة بشكل خطير للغاية ولم أشعر بالأمان، لذلك (طلبت) تغيير الأماكن. لكن عندما خرجت من مقعد الراكب، انطلق بعيدا". وتابعت: "حاول الركض وراءه دون جدوى. منذ تلك اللحظة لم أرَ سيارتي".

لاحقا، قالت كوبينغر إن شرطة يورك الإقليمية أبلغتها أن سيارتها متورطة في عملية سطو بداخل مجمع تجاري - على بعد أكثر من 550 كيلومترا من منزلها.

وفقاً للشرطة، فإن السيارة اقحمت أبواب زجاجية لمجمع تجاري في أونتاريو خلال وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل اقتحام متجر إلكترونيات للإقدام على جريمة السطو. كان المجمع مغلقا وخاليا من الناس.

وتظهر لقطات الكاميرات الأمنية من داخل المجمع التجاري "Vaughan Mills" أن سيارة اقتحمت الأبواب الزجاجية بسرعة عالية وسارت بشكل طبيعي بالداخل. كما يظهر في الفيديو خروج السيارة بذات الطريقة التي دخلت فيها المجمع، دون أن تكون هناك لقطات لجريمة السرقة داخل محل الإلكترونيات.

في حديثه لقناة "CP24"، وصف رئيس بلدية فوغان، ستيفن ديل دوكا، الحادث بأنه "مجنون". وقال الرقيب كلينت ويتني للصحفيين خارج المركز التجاري، الأربعاء، "إنها جريمة جريئة". وأضاف أن الشرطة تبحث عن اثنين من المشتبه بهما على صلة بالحادث لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أوصاف لهما، حيث كانا متنكرين بغطاء للرأس أثناء ارتكاب الجريمة. وقال إن المشتبه بهم سرقوا "كمية من الأجهزة الإلكترونية" ويمكن أن يواجهوا تهما كبيرة فيما يتعلق بهذه السرقة.