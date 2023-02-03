ألمانيا.. قطار يصدم طفلين ويتسبب بمقتل أحدهما

ذكرت السلطات في بلدة ريكلينجهاوزن بغرب ألمانيا أن طفلا لقي حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة، أمس، بعد أن صدمهما قطار.

وقالت صحيفة بيلد في وقت سابق إن قطار شحن جر الضحيتين لعدة مئات من الأمتار.

وقال هربرت رول وزير الداخلية في ولاية نورد راين فستفاليا للصحفيين في موقع الحادث "ما حدث هنا مروع ولا يسع المرء إلا أن يأمل أن يتمتع الوالدان بالقوة لتجاوز هذه المحنة".

وأضاف "لماذا، وكيف، كلها أسئلة لا يمكن لأحد أن يجيب عليها بعد ولن تحل أي شيء".