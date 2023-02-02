الكويت.. "الداخلية" تضبط 15 مليون حبة من مخدر "لاريكا" ونصف طن بودرة خام

استمراراً لجهود وزارة الداخلية الكويتية في مكافحة آفة المخدرات تمكنت الوزارة من ضبط أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي بينهم 4 متهمين كويتيين وآسيوي في مزرعة بمنطقة الوفرة، وتقدر الضبطية بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا، كانت معدة لتعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص.

ووفقاً للصحافة الكويتية، كانت معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها، وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني تمت مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، إضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.