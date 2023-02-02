يقتل زوجة أخيه لسرقة مصاغها وهاتفها

تمكنت وزارة الداخلية السورية من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة بحق امرأة وسرقة مصاغها وهاتفها، وألقت القبض على المجرم.

ووفقاً للوزارة، أخبر أحد أهالي بلدة "القنية" التابعة لمنطقة الصنمين في محافظة درعا بالعثور على جثة زوجة ابن شقيقه ضمن منزل زوجها، وكانت الجثة مقيدة الأيدي بواسطة حبل ومكممة الفم بواسطة قطعة قماشية.

وعلى الفور توجهت دورية من مركز الأمن الجنائي وشرطة منطقة الصنمين إلى مكان الجريمة وحضرت هيئة الكشف الطبي الشرعي والقضائي وتبين أن سبب الوفاة ناجم عن الخنق بسبب الضغط على العنق، ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشقيق زوج المغدورة المقيم معها ضمن المنزل مع عائلته وهو المدعو، حيث تم إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على مصاغ ذهبي مع جوال عائد للضحية زوجة أخيه.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل زوجة أخيه، حيث دخل إلى غرفة نومها مستغلاً ذهاب زوجها إلى العمل بقصد سرقتها، وعندما قامت بالصراخ عليه وضع يده على أنفها لكي لا تصرخ ثم قام بخنقها من عنقها بواسطة قطعة قماشية حتى فارقت الحياة.

وأوضح الموقع الرسمي للوزارة أنه تم تسليم الجثة لذويها ليتم دفنها ، فيما يجري تسليم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل.