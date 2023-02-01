المذنب الأخضر يظهر الليلة لأول مرة منذ العصر الحجري

سيتمتع مراقبو السماء بمشهد لم يُر منذ عشرات الآلاف من السنين، مساء اليوم الأربعاء، مع مرور المذنب المعروف باسم "C / 2022 E3" مع وهج أخضر مثير للدهشة، على بعد حوالي 45 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

ويدور المذنب الذي اكتشفه الباحثون في مارس من العام الماضي حول الشمس مرة واحدة فقط كل 50000 عام، وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن سرعة المذنب تبلغ حوالي 128.500 ميل في الساعة، وآخر مرة مر فيها هذا المذنب بالأرض كانت عندما كان كوكبنا في العصر الحجري.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الإنسان الحديث من مشاهدة هذا الجرم السماوي الأخضر المتوهج، وفقط أولئك الأشخاص الذين يعيشون في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، سيكونون قادرين على مشاهد هذا المذنب من خلال منظار أو تليسكوب.