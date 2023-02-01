العثور على الكبسولة المشعة المفقودة في أستراليا

قال مسؤولون أستراليون اليوم الأربعاء، إن فرق الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية نجحت في تحديد موقع كبسولة مشعة صغيرة، كانت قد سقطت من إحدى الشاحنات في الشهر الماضي.

وعثر عمال تابعون لـ "هيئة السلامة من الإشعاعات النووية" وفرق إطفاء وجهات أخرى، على الكبسولة المشعة الخطيرة جنوب بلدة نيومان للتعدين، بعد بحث امتد لمئات الكيلومترات في المناطق النائية الأسترالية ذات العدد القليل من السكان.

وقال وزير خدمات الطوارئ في غرب أستراليا، ستيفن داوسون: "أريد أن أؤكد على أن هذه نتيجة استثنائية... فقد عثرت فرق البحث على إبرة في كومة من القش فعلياً".

وكانت الكبسولة، التي يبلغ قطرها نحو 6 ملليمترات وطولها 8 ملليمترات، والتي تحتوي على مادة "السيزيوم 137" عالية الفعالية الإشعاعية، فُقدت أثناء نقلها من منجم لخام الحديد شمال نيومان، إلى مستودع يقع بالقرب من مدينة بيرث.