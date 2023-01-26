ضبط 166 مجرماً.. شرطة واشنطن تشيد بكلب تقاعد من الخدمة

تقاعد كلب بوليسي كان يعمل ضمن فريق شرطة ولاية واشنطن الأميركية، بعد أن بلغ من العمر 11 عامًا، أمضى منها ما يقرب من 10 سنوات في خدمة الشرطة مع أحد الضباط، تمكن خلالها من ضبط 166 مجرماً، وعثر على 113 دليلاً في العديد من القضايا.

ووصل الكلب هوبز من ألمانيا إلى قسم شرطة إدموندز في عام 2013، وهو نفس العام الذي التقى فيه الرقيب. جيسون روبنسون، الذي أصبح شريكه في ضبط الجرائم والبحث عن الأدلة.

أثناء أدائه لواجبه، وُصف هوبز بأنه "شجاع" و "مصدر قوة" لقسم شرطة إدموندز.

الآن، سيتم تسليم الكلب هوبز، والذي كان رمزه في الشرطة "K-9"، إلى الرقيب روبنسون لعيش مع عائلته أثناء تقاعده.

وصرح روبنسون معلقاً على القرار: "لقد اعتنى بي لسنوات، والآن حان دوري لرعايته لأنه سيصبح مجرد كلب عادي".

تجدر الإشارة إلى أن العمر الافتراضي لبقاء الكلب البوليسي في الخدمة بين 7 إلى 9 سنوات، وقد تمتد خدمته في بعض الأحيان إلى أطول من ذلك.