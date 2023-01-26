«البريد الملكي» البريطانية تتكبد خسائر 200 مليون جنيه استرليني بسبب الإضراب

كشفت شركة البريد الملكي البريطانية أن تكلفة الإضراب احتجاجا على الأجور وأحوال العمل، وصلت إلى نحو 200 مليون جنيه استرليني (248 مليون دولار) مما سوف يدفع الشركة لتكبد خسائر تشغيلية كبيرة.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن خدمات التوزيع الدولية، المالكة للشركة، كشفت أن خسائر البريد الملكي وصلت إلى 295 مليون جنيه استرليني خلال أول تسعة أشهر من عامها المالي حتى الآن، حيث تضررت الشركة من إضراب العاملين لمدة 18 يوما.

وقالت شركة البريد الملكي إن توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله تستند على عدم حدوث إضرابات خلال الربع الرابع و قبول اتحاد العاملين في مجال الاتصالات العرض الخاص بالأجور.

وأضافت الشركة أنها ما زالت تعتزم خفض القوة العاملة بواقع 5000 شخص بحلول مارس و 10 آلاف إجمالا خلال شهر أغسطس الماضي.