أنقذها الثلج.. انزعج من صراخ رضيعة فألقاها من الشباك

أفادت الشرطة في إقليم يامالو نينيتس الروسي المتمتع بالحكم الذاتي، اليوم الثلاثاء، أن أحد سكان الاقليم تم اتهامه بمحاولة قتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين.

وتعود الواقعة، وفقاً لموقع "فيستي" الروسي، إلى يوم الأحد الماضي، حيث شرب رجل كحولًا في شقة صديقه في مبنى سكني في قرية أكساركا، وعندما سكر ألقى بحفيدة صديقه من شباك الشقة، وذلك لأنه انزعج من صراخها، رغم وجودها في الغرفة المجاورة له.

ولحسن حظ الطفلة الرضيعة، فإنها نجت بسبب كثافة الثلوج التي امتصت سقوط الطفلة من الطابق الثاني.

ويبدو أيضاً أن حسن حظ الطفلة تواصل مع سماع أحد الجيران صراخها، فركض إلى الشارع وأخذها إلى منزله، مما منع انخفاض حرارة جسمها، ثم استدعى على الفور سيارة إسعاف.

ووجها السلطات الروسية إلى الرجل تهمة الشروع في قتل الطفلة وفتحت قضية ضده.