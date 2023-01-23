باكستان تغرق في ظلام دامس بعد عطل أدى لانقطاع الكهرباء بأنحاء البلاد

غرقت باكستان في ظلام دامس بعد عطل بنظام نقل الكهرباء في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد، حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت وزارة الطاقة على تويتر صباح اليوم إن "انقطاع الكهرباء بالبلاد حدث نتيجة هبوط مفاجئ في ترددات نظام نقل الطاقة، أدى لانقطاع واسع النطاق".

وأضافت أن "أعمال صيانة النظام تتقدم بشكل سريع"

وقال وزير الطاقة خرام داستاجير لوسائل إعلام محلية إن نظام توليد الكهرباء معطل حاليا ليلًا نظرًا لضعف الطلب على مستوى البلاد في الشتاء.

وقال إنه "على أية حال، لوحظ تباين في التردد وتذبذب في الجهد بجنوب البلاد، عندما تم تشغيل الأنظمة صباح اليوم".

وقال الوزير إن الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن 12 ساعة، لاستعادة التيار الكهربائي بسائر أنحاء البلاد.

وتتعرض باكستان لخطر العجز عن سداد الديون بسبب تسارع انكماش احتياطيها من النقد الأجنبي، وتعرضها لفيضانات مدمرة العام الماضي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.