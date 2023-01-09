تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وحركة الملاحة لم تتأثر

جنحت سفينة في قناة السويس، اليوم الاثنين، قبل أن يعاد تعويمها، من دون أن يؤثر الحادث على حركة الملاحة في المعبر البحري الذي يربط آسيا بأوروبا وتمرّ فيه عشرة في المئة من التجارة العالمية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان: "حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وتعاملنا باحترافية مع عطل ماكينات السفينة (mv glory)".

وأضاف أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات السفينة التي كانت في رحلة من تركيا إلى الصين.

ويبلغ طول السفينة 225 متراً، وعرضها 32 متراً، وتقدّر حمولتها بـ41 ألف طن. وكانت تنقل، وفق مبادرة "بلاك سي غراين" (اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية ومن الأمم المتحدة)، حمولة قمح أوكراني.