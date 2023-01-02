مقتل 14 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح على سجن في المكسيك

قالت السلطات المكسيكية أمس إن 14 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم مسلح على سجن بمدينة خواريز الحدودية الشمالية وإن اثنين آخرين لقيا حتفهما خلال اعتداء مسلح لاحق في مكان آخر بالمدينة.

وقال المدعي العام بولاية تشيواوا في بيان إن من بين الذين لقوا حتفهم في الهجوم على السجن عشرة من أفراد الأمن وأربعة نزلاء بينما أصيب 13 آخرون وفر ما لا يقل عن 24.

ولم يتضح على الفور من‭ ‬الذي نفذ الهجوم.

وقال المدعي العام إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن المهاجمين وصلوا حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي إلى السجن في عربات مصفحة وفتحوا النار.

وكانت السلطات قد أبلغت قبل ذلك بدقائق عن وقوع هجوم في منطقة قريبة استهدف شرطة البلدية. وأضافت أنه تم القبض على أربعة رجال وضبط شاحنة بعد عملية مطاردة.

وفي منطقة أخرى بالمدينة، لقي سائقان حتفهما في أعقاب ما وصفته السلطات باعتداء مسلح.

ولم يحدد المدعي العام ما إذا كانت هناك صلة بين تلك الحوادث الثلاثة.

وفي أغسطس، تم إرسال مئات الجنود المكسيكيين إلى خواريز بعد مواجهة في السجن بين أعضاء عصابتين متنافستين تسببت في أعمال شغب وإطلاق نار مما أدى إلى مقتل 11 شخصًا معظمهم من المدنيين.