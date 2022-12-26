ارتفاع حصيلة سقوط حافلة في نهر بإسبانيا إلى 7 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحافلة المروّع في شمال غرب إسبانيا إلى سبعة قتلى بعد العثور على جثّة امرأة لم يكن مؤكداً وجودها على متنها.

وسقطت الحافلة عشيّة عيد الميلاد من علوّ عشرات الأمتار في نهر من جسر في بلدة سيرديدو-كوتوباد الصغيرة في غاليسيا، غير بعيد عن الحدود مع البرتغال.

ونجا شخصان من الحادث هما السائق الستينيّ وراكبة وكلاهما في المستشفى، كما عثر عناصر الإنقاذ على جثث ستة ركاب آخرين ليصبح إجمالي الحصيلة 7 قتلى حتى الآن.