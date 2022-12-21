محكمة مصرية تقضي بسجن شخصين بتهمة تهريب مهاجرين لإيطاليا

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه بعد إدانتهما بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا عبر ليبيا.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما قاما مع آخرين مجهولين، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بغرض الحصول على كسب مادي بطريقة غير مشروعة، وقاموا بتهريب 7 شباب.