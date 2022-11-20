بقرار من ماسك.. ترامب يستعيد حسابه على «تويتر»

عاد حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على «تويتر»، اليوم، إلى الظهور، إثر قرار في هذا الشأن اتّخذه المالك الجديد للمنصّة إيلون ماسك، بعد أن كان حُظِر هذا الحساب إثر اجتياح عدد من أنصار الرئيس الأميركي السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وأعلن إيلون ماسك، مساء أمس، أن حساب ترامب على تويتر سيعاد، وبعد دقائق، تم إلغاء حظر الملف الشخصي للرئيس السابق على المنصة.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في «تويتر»: «الناس تحدّثوا. ترامب سيعود»، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق. وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترامب إلى المنصّة.