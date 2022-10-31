ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبين إلى 98 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة "نالغي" التي اجتاحت الفلبين في الأيام الأخيرة إلى 98 قتيلا، بحسب ما أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية، اليوم، مع انتشال المزيد من الجثث.

وأُجلي السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة مانيلا، بينما تم تعليق الدراسة لجميع المراحل، وفقا لمكتب رئيس البلدية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في أحدث نشرة لها، من سيول واسعة النطاق وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة قد تطال أيضا منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة.

أجبرت العاصفة "نالغي" أكثر من 12100 شخص على الإخلاء، وما زال العديد منهم في الملاجئ المؤقتة البالغ عددها 113 والتي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد.

وتضرر ما يقرب من 3500 منزل من جراء العاصفة، في حين دمر 689 منزلا.

وتضرر أكثر من 70 طريقا و16 جسرا و58 ميناء بحريا، كما تم الإبلاغ عن حالات انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة "نالغي" التي اجتاحت الفلبين في الأيام الأخيرة إلى 98 قتيلا، بحسب ما أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية، اليوم، مع انتشال المزيد من الجثث.

وأُجلي السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة مانيلا، بينما تم تعليق الدراسة لجميع المراحل، وفقا لمكتب رئيس البلدية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في أحدث نشرة لها، من سيول واسعة النطاق وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة قد تطال أيضا منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة.

أجبرت "نالغي" أكثر من 12100 شخص على الإخلاء، وما زال العديد منهم في الملاجئ المؤقتة البالغ عددها 113 والتي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد.

وتضرر ما يقرب من 3500 منزل من جراء العاصفة، في حين دمر 689 منزلا.

وتضرر أكثر من 70 طريقا و16 جسرا و58 ميناء بحريا، كما تم الإبلاغ عن حالات انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.