الهند.. وفاة 30 شخصا وإصابة العشرات بانهيار جسر معلق

سقط المئات من الأشخاص في نهر بالهند، اليوم، بعد انهيار جسر معلق في ولاية جوجارات غربي البلاد، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين قولهم إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات جراء انهيار الجسر المعلق.

وقالت قناة "زي نيوز" المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.

وأظهر مقاطع فيديو أشخاصا متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما سارعت فرق الطوارئ لإنقاذهم.

وعادت الحركة إلى الجسر قبل أيام بعد خضوعه لعمليات تصليح دامت ستة أشهر.

يذكر أن الجسر، الذي يمتد على طول 230 متر، شيد خلال الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر، ويربط بين ضفتي نهر ماتشو في بلدة موربي.