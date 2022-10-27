تغريم "ميتا" 7ر24 مليون دولار بسبب انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية في واشنطن

تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لغرامة قدرها 7ر24 مليون دولار، أمس، بعد أن وجد قاض في واشنطن أن شركة التكنولوجيا العملاقة انتهكت عمدا قوانين الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية في الولاية 822 مرة.



وجاء في بيان صادر عن المدعي العام في واشنطن بوب فيرجسون ونقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الغرامة "تمثل أكبر عقوبة على تمويل الحملات الانتخابية في أي مكان في البلاد على الإطلاق".



وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة تقيم خياراتها وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.