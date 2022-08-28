هدم ناطحتي سحاب في الهند خلال أقل من 10 ثوان

هدمت السلطات الهندية ناطحتي سحاب شُيدتا بالمخالفة للقانون اليوم الأحد بالقرب من العاصمة نيودلهي، ليصبحا بذلك أطول مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في البلاد في أقل من 10 ثوان.

وهللت الحشود التي كانت تشاهد عملية الهدم من أسطح المباني الشاهقة القريبة وصفقت عندما انهار البرجان اللذان يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار، وغطى الغبار المنطقة السكنية.

وأمرت المحكمة العليا العام الماضي بهدم البرجين الواقعين بمنطقة نويدا بعد معركة قانونية طويلة انتهت بالتحقق من انتهاك العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية إنه تم استخدام أكثر من 3700 كيلوجرام من المتفجرات في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش). وتم وضع المتفجرات بشكل يضمن تعرض المنطقة لأقل قدر من الضرر.

وقالت الشرطة إنها تُقيم ما إذا كان قد حدث أي ضرر. وذكر سكان يعيشون بالقرب من البرجين إنهم سيتحققون مما إذا كانت منازلهم تعرضت لأي أضرار.

وكانت أوامر قد صدرت لآلاف السكان بإخلاء شققهم القريبة من موقع الانفجار لمدة عشر ساعات. وتم نشر العشرات من أفراد الشرطة والطوارئ لمتابعة هدم البرجين اللذين يضمان 850 وحدة شاغرة.

وأُعيد تسيير حركة المرور ببطء. وكان رجال الإطفاء يستخدمون رشاشات المياه لخفض مستويات الغبار حول برجي أبيكس وسياني، اللذين شيدا على طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات الهند اكتظاظا، بالعاصمة.

ومن المتوقع أن يخلف الانفجار أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض، سيستخدم معظمها في تسوية مكان الانفجار وسيُعاد تدوير الباقي.