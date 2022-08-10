بريطانيا تستعد لموجة شديدة الحرارة

تستعد بريطانيا لعدة أيام من درجات الحرارة شديدة الارتفاع في أحدث الموجات الحارة التي تواجهها البلاد، ويواجه ملايين الأشخاص حظرا على استخدام خراطيم المياه في الأسابيع القادمة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة لمدة أربعة أيام في أجزاء من إنجلترا وويلز من الخميس وحتى الأحد، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية وحتى 36 درجة في بعض المناطق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومن المرجح أن تعاني الفئات الضعيفة والمعرضة للمخاطر والذين يحتاجون لرعاية خاصة من تأثيرات صحية بسبب الحرارة.