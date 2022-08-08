تقطع السبل بعشرات الآلاف من السائحين في الصين

مددت السلطات الصينية الإغلاق الذي تفرضه في جزيرة هاينان الاستوائية إلى ما بعد مدينة سانيا الساحلية، في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الاثنين، أن هناك أربع مدن أخرى في الجزيرة قد تمت تغطيتها حاليا، وهي وانينج ودانتشو وتشيونجاي ولينجشوي.

وتقطعت السبل بالفعل بعشرات الآلاف من السائحين الصينيين في سانيا، المعروفة باسم "هاواي الصينية"، حيث توقفت رحلات الطيران وخدمات السكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى في المدينة في مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن السلطات اتخذت الإجراءات بعد أن تم اكتشاف أكثر من 1100 حالة في جزيرة هاينان التي تقع جنوبي البلاد، والتي يبلغ تعدادها السكان 10 ملايين نسمة.

جدير بالذكر أن هناك نحو 30 ألف سائح عالقون بالفنادق في سانيا فقط، فيما طُلب من نحو 50 ألف آخرين البقاء في شقق العطلات الخاصة بهم، وطلبت السلطات من الفنادق خفض أسعارها إلى النصف للسائحين العالقين.