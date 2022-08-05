لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مع أميركا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة.

وأضاف لافروف "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن".

وكانت محكمة روسية حكمت، أمس، على نجمة كرة السلة الأميركية بريتني جرينير بالسجن تسع سنوات بتهم تتعلق بحيازة المخدرات. ويمكن أن يمهد الحكم الصادر ضدها الطريق الآن لمبادلة سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا قد تشمل الرياضية البالغة من العمر 31 عاما وتاجر أسلحة روسيا.