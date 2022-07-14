شاهد.. مطربة إسرائيلية تضع بايدن في موقف محرج

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع متداول عبر مواقع التواصل، رفض مطربة إسرائيلية مصافحة الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال إحدى المناسبات العامة.

وخلال تواجد الرئيس الأميركي في إسرائيل ضمن جولته بالشرق الأوسط، وأثناء حضور بايدن إحدى الفاعليات مع الرئيس الإسرائيلي، تقدم للسلام على مطربي الحفل.

وصافح أحد المتواجدين على قاعة الحفل الرئيس الأميركي، وعندما تقدم بايدن عدة خطوات لمصافحة المطربة، رفضت مد يدها.

وقامت المطربة بعمل حركة السلام بيدها مع انحناء الرأس قليلاً، في حين تراجع الرئيس الأميركي إلى الخلف، بعدما رفضت المطربة مد يدها.

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