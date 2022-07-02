المدينة المنورة تستقبل أكثر من 358 ألف حاج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، اليوم، عن وصول 358 ألفاً و645 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 289 ألفاً و955 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50 ألفاً و490 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 18 ألفاً و18 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألفاً و171 حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجاً، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجاً.

وبينت أن 277 ألفاً و571 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 80 ألفاً و772 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 552 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1550 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 834 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 33 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 212 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

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