بوتين يعلق على سخرية قادة مجموعة السبع منه بعدما أرادوا خلع ملابسهم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المحادثة بين قادة قمة السبع، التي بدأت باقتراح لخلع ستراتهم على الطاولة، وانتهت بمناقشة صورة له عاري الصدر وهو يركب حصانا تم نشرها منذ عدة سنوات.

وقال بوتين للصحافيين مساء الأربعاء: إنه لم يفهم تحديدا ما يعنونه بـ "خلع الملابس"، حيث تساءل عما إذا كانوا يعنون بذلك "الجزء العلوي أم السفلي"، إلا أنه يظن أنه سيكون "مشهدا مقززا على أي حال".

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، نصح بوتين قادة مجموعة السبع قائلاً إن الرياضة، وتناول القليل من المشروبات ، أمر ضروري لتحقيق التناغم بين الجسد والروح.

وأضاف بوتين، ردًا على سؤال لأحد الصحافيين على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد: "إذا ما تذكرنا (الشاعر الروسي ألكسندر) بوشكين، قد لا أتذكر الأبيات حرفيا، إلا أنه قال:قد يكون المرء كفؤا، لكنه يفكر في جمال أظافره.

وسخر قادة مجموعة السبع من صورة الرئيس الروسي كرجل قوي خلال اجتماعهم في ألمانيا، الأحد الماضي، وتندروا بالسؤال عما إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "هل نبقي السترات؟ هل نخلعها؟"، فيما همّ بالجلوس إلى الطاولة في قلعة إلمو في بافاريا حيث استضاف المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة السبع.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم لكن جونسون علّق ساخرا: "علينا أن نظهر أننا أقوى من بوتين".

وتابع ترودو: "سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصانا"، مشيرا إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "ركوب الحصان هو الأفضل"، دون أن تعلّق على قضية الملابس تحديدا.

ورد جونسون: "علينا أن نظهر لهم عضلاتنا".

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