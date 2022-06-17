وفاة 6 أشخاص في انهيار مبنى بالقاهرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي ستة أشخاص على الأقل، اليوم، في انهيار عقار مكون من خمسة طوابق في حي الوايلي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب وكالات، فلا تزال السلطات تحاول إنقاذ المتواجدين أسفل ركام العقار الذي سبق وصدر له قرار ترميم.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، حيث انقطعت المرافق عن العقار المنهار وأخليت العقارات المجاورة له احترازيا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.

وفي هذه الأثناء تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن انهيار العقار.

وفي بيانها، أشارت النائبة إلى أن "انهيار العقارات القديمة أصبح أمر في غاية الخطورة، حيث تحصد كل يوم أرواح لا ذنب لها، وتكون هي ثمار غياب الرقابة وتفشي فساد المحليات، لذلك تقدمت اليوم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، فور انهيار عقار بحي الوايلي".

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