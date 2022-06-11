ولي عهد الدنمارك ينضم لدراجين هواة في سباق فرنسا الدولي للدراجات

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

شارك الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، ما يقرب من 1600 دراج من الهواة في محاولة للوصول لنهاية المرحلة الثانية من سباق فرنسا الدولي للدراجات "تور دو فرانس" في الدنمارك أو أجزاء منه.

وكان يمكن للدراجين الاختيار بين التسابق على المسافة كاملة البالغة 216 كيلومترا من روسكيلده ، أو 100 كيلومترا من كالوندبورغ التي شارك فيها فريدريك، أو 21 كيلومترا من كورسور لإنهاء السباق في نيبورغ.

كانت النقطة الأبرز لهم كلهم هي عبور جسر "ستوربيلت" قبل وقت قصير من النهاية في نيبورغ على جزيرة فين.

ويبدأ سباق "تور دو فرانس" يوم 1 يوليو في كوبنهاغن، وتقام أول ثلاث مراحل منه في الدنمارك. ويعد المسار بين روسكيلده لنيبورغ هو ثاني مرحلة من السباق.

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