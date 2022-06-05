مصر.. أحكام بالسجن والبراءة بحق 22 شخصا في قضية اللجان النوعية بحلوان

المصدر: القاهرة - د ب أ

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد أحكاما بالسجن والبراءة بحق 22 شخصا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اللجان النوعية بحلوان".

وعاقبت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة اليوم ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد ومتهم بالمشدد 15 سنة و 10 متهمين بالمشدد 10 سنوات، وثلاثة أحداث بالسجن خمس سنوات لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه في القضية.

وقررت المحكمة براءة خمسة أشخاص في نفس القضية .

وكانت النيابة العامة وجهت لـ 22 متهمًا، تهم قتل مواطن وخطف واحتجاز أخر لتعذيبه بسبب تعاونهما مع قوات الأمن.

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