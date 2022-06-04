السعودية تعتمد 5 دول لإنهاء إجراءات الحجاج قبل الوصول.. بينها دولة عربية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت أن هناك خمس دول يتم فيها إنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن "وزارة الداخلية أطلقت مبادرة "طريق مكة"، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات "الخارجية، الصحة، الحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

واستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين.

وأعلنت السعودية، في التاسع من الشهر الماضي، أنها قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، قال الخميس، إن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام، مؤكدا أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم موسم الحج بشكل مثالي، وأن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

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