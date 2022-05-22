بايدن: انتشار جدري القرود يثير القلق

المصدر: سول - د ب أ

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تزايد تفشي مرض جدري القرود هو "أمر ينبغي أن يثير قلق الجميع".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول اليوم الأحد إنه تحدث مع مستشاريه بشأن الفيروس.

وأضاف، قبيل مغادرة كوريا الجنوبية، :"إننا نعمل بجد لتحديد ما الذي سنفعله، وما هو اللقاح الذي ربما يكون متاحا للتصدي له".

وقال :"إنه مصدر قلق، لأنه إذا ما استمر في الانتشار فسيكون له تداعياته".

وعادة ما يظهر الفيروس، النادر والذي قد يسبب الوفاة، في مناطق بإفريقيا، إلا أن انتشاره أبعد من ذلك مؤخرا أثار مخاوف مسؤولي الصحة.

وأصبحت حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها بجدري القرود في تزايد في أوروبا وأميركا الشمالية.

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