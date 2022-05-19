الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. جدري القرود يصل إلى إيطاليا والسويد

المصدر: جنيف - د ب أ

أصبحت إيطاليا والسويد أحدث دولتين تسجلان اليوم الخميس، حالات إصابة بمرض "جدري القرود" الفيروسي النادر، في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة بالفعل عن تعاملها مع تفشي ذلك المرض.

ودعت منظمة الصحة العالمية، المشغولة حاليا بالفعل بمواجهة جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى تتبع قوي للمخالطين للحالات المصابة.

وينتشر جدري القرود في وسط وغرب إفريقيا، وفي معظم الأحوال بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، وهو يعد من الأمراض المتوطنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم اكتشافه لأول مرة بين البشر في عام 1970.

ويشار إلى إمكانية انتقال المرض من شخص لآخر عبر الهواء أو الاتصال الجسدي الوثيق أو مشاركة الملابس أو الأشياء الملوثة.

ويظهر المرض النادر عادة من خلال الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

وتوصي وكالة الاتحاد الأوروبي، التي قالت إنها تراقب الوضع عن كثب، بضرورة عزل الحالات المشتبه فيها واختبارها والإبلاغ عنها على الفور.

هذا وتم اكتشاف عشرات الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة من جدري القرود منذ بداية مايو في أوروبا وأميركا الشمالية، مما أثار مخاوف من بدء انتشار المرض.

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