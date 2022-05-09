بالصور.. قتيل و13 جريحاً في حادث قطار في النمسا

المصدر: فيينا - أ ف ب

قتل شخص وأصيب 13 بجروح عندما خرج قطار عن مساره جنوب فيينا الاثنين، وفق ما أعلنت وكالة "آبا" النسماوية للأنباء.

وسارع عناصر الإسعاف إلى موقع الحادث في مونشندورف حيث قتل شخص وأصيب اثنان بجروح خطيرة و11 بجروح طفيفة، وفق ما نقلت "آبا" عن أنرياس زينكر من هيئة الصليب الأحمر في ولاية النمسا السفلى.

وكتب الدفاع المدني في النمسا السفلى عبر فيسبوك "حادث قطار خطير في مونشندورف".

وأضاف "وفق المعلومات الأولية، هناك العديد من الإصابات، أرسلت عدة حوامات إسعاف وفرقة كبيرة من عناصر الإنقاذ في الوقت الحالي".

وأفادت وكالة "آبا" عن انقلاب إحدى العربات عندما خرج القطار عن مساره، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

حوادث القطارات المميتة نادرة في النمسا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.

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