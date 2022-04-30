استقالة نائب بريطاني بعد اعترافه بمشاهدة لقطات إباحية في البرلمان

المصدر: لندن - رويترز

أعلن النائب البريطاني نيل باريش الذي أسقط حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون رئيس الوزراء عضويته في الحزب استقالته من عضوية البرلمان اليوم السبت بعد اعترافه بأنه شاهد لقطات إباحية مرتين على هاتفه في مجلس العموم "في لحظة جنون".

وأسقط حزب المحافظين عضوية باريش أمس الجمعة بعد أن قدم النائب نفسه إلى مفوض القيم في البرلمان للنظر في سلوكه.

واستقال باريش اليوم السبت بعد أن قال في السابق إنه سيظل عضوا في البرلمان بينما يجري التحقيق في الواقعة.

وقال باريش باكيا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي اليوم السبت: "في النهاية يمكنني رؤية أنه من غير المناسب أن أستمر في ظل الضجة والأذى الذي أسببه لأسرتي ولهيئة الناخبين في دائرتي".

وقال باريش، وهو مزارع، إن المرة الأولى التي شاهد فيها لقطات فاضحة كانت صدفة عندما كان يبحث عن معلومات عن جرارات زراعية في موقع على الإنترنت يحمل اسما مماثلا وإنه وقتذاك شاهها للحظة وهو ما كان يجب أن يفعله.

ومضى قائلا: "لكن جريمتي، أكبر جريمة، أنني دخلت في مرة ثانية وكان الدخول متعمدا. كنت وقتها أجلس في انتظار الاقتراع في جانب القاعة".

وسئل عما كان يدور في ذهنه وقتذاك فوصف الأمر بأنه "لحظة جنون".

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