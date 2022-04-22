شاهد.. موقف محرج جديد لـ"بايدن" أثناء إلقاء كلمة

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

وثق مقطع فيديو، الرئيس الأميركي جو بايدن يتعرض لموقف محرج جديد أثناء إلقاء كلمة، بعد أن فشل في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة.

وظهر في الفيديو، بايدن يواجه صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور، أثناء حديثه عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين.

وأوضح الفيديو، أحدهم ينطق الاسم صحيحاً إلى جانبه، فرد جو بايدن، قائلا: "أعرف"، من أجل تجاوز الموقف المحرج، ثم حاول بايدن المزاح مع الحضور، فأجاز تحريف اسمه وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".

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