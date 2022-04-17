مصر.. انهيار مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر ومقتل وإصابة 9

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي عامل وأصيب 8 آخرون في حادث انهيار مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحفظت أجهزة الأمن المصرية على الجثة داخل المشرحة حتى تسليمها لذويها بعد الانتهاء من تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

وبدأت الواقعة حسب صحيفة الوطن، بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من عدد من الأهالي بمدينة بدر، بانهيار مسجد تحت الإنشاء في دائرة القسم على العمال، وهو ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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