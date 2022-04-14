فيديو يفطر القلب.. أم أوكرانية تنتحب فوق جثة ابنها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثقت عدسات الكاميرا لحظة مؤلمة عندما اكتشفت أم أوكرانية جثة ابنها، ملقاة في بئر ضحلة بعد انسحاب القوات الروسية من بلدة بوزوفا قرب العاصمة كييف حسب "العربية نت".

ولخصت المشاهد المؤلمة المأساة الإنسانية للحرب، حيث أظهرت البكاء الشديد للأم وهي تمسك الأنقاض والأوساخ المحيطة بالحفرة.

كذلك، بيّنت المقاطع الأم وهي تسحب جثة ابنها من البئر وتلفه في كيس أبيض، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وعند رؤية جسده الصغير، حاولت المرأة تجاوز طوق مؤقت من رجال الإنقاذ بالقوة، صارخة "لن أغادر".

كما تم العثور على جثة رجل آخر في البئر التي كانت موجودة خارج محطة وقود مدمرة على طول طريق الانسحاب الروسي في تلك المنطقة، بحسب وكالة فرانس برس.

ولم يتضح على الفور كيف مات الرجلين، لكن ديديتش قال للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على قبر آخر به عشرات المدنيين يوم السبت الماضي في القرية بعد أن احتلت القوات الروسية المنطقة لعدة أسابيع.

تحذير: مشاهد مؤثرة.. لحظة عثور أم أوكرانية على جثة ابنها مرمية في حفرة مع شخص آخر.. في قرية بوزوفا غربي كييفhttps://t.co/zm8bakwnsO#غزو_أوكرانيا #شاهد_الحرة #الحرب_على_أوكرانيا pic.twitter.com/z4ym3omgS2 — قناة الحرة (@alhurranews) April 11, 2022

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