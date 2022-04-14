السعودية تكشف سبب منع نقل الصلوات عبر البث المباشر (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية بالسعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، سبب منع نقل الصلوات عبر البث المباشر.

وقال عبداللطيف آل الشيخ خلال حديثه لـ "قناة الإخبارية" السعودية، إن الوزارة تمنع استغلال الوسائل التي لا يمكن ضبطها، لمكافحة جميع الأفكار المتطرفة.

وأكد أن سبب منع نقل الصلوات عبر البث المباشر، ليس سوء ظن بأي أحدٍ من الأئمة والخطبة، موضحًا أن السبب هو احتراسًا من وقوع أي خطأ يتسببه أحد عن غير عمد يؤثر على المسلمين.

وأكد أنهم مُحملين بحماية أفكار المسلمين، وبحماية المِمبر أيضًا بأن يرسل أي رسالة خاطئة على غير عمد يتحملها كل السامعين، منوهًا أن المملكة رسالتها المحافظة على الإسلام من الاستغلال من أي شخصٍ.

فيديو | د. عبداللطيف آل الشيخ:



منع نقل الصلوات عبر البث المباشر يأتي احتراسا من وقوع أي أخطاء#الإخبارية pic.twitter.com/dZuVOGqhBj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2022

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