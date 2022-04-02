مشهد لم يُرَّ منذ عامين في "صحن المطاف" بالمسجد الحرام (فيديو)
بثت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم السبت، لقطات لمشهد لم يُرَّ منذ أكثر من عامين في "صحن المطاف" بالمسجد الحرام، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية.
وأظهرت اللقطات امتلاء "صحن المطاف" بالمصلين متزاحمين لأداء صلاة التراويح، فيما اكتملت الصفوف داخل المسجد الحرام.
وكان قد أدَّى المصلون، مساء الجمعة أول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أولى ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام، بعد رفع الإجراءات الاحترازية.
فيديو | يوم يزهو بالبياض..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2022
مشاهد رائعة من أداء المصلين لصلاة التراويح متزاحمين وسط منظومة متكاملة من الخدمات#الإخبارية#رمضان pic.twitter.com/yHdOo9z1fU
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