مشهد لم يُرَّ منذ عامين في "صحن المطاف" بالمسجد الحرام (فيديو)

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

بثت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم السبت، لقطات لمشهد لم يُرَّ منذ أكثر من عامين في "صحن المطاف" بالمسجد الحرام، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

وأظهرت اللقطات امتلاء "صحن المطاف" بالمصلين متزاحمين لأداء صلاة التراويح، فيما اكتملت الصفوف داخل المسجد الحرام.

وكان قد أدَّى المصلون، مساء الجمعة أول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أولى ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام، بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

 

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