شاهد.. صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان من المسجد الحرام
عرضت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو، يرصد مشاهد صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.
وأظهر مقطع الفيديو، حشودا كبيرة من المصلين، في المسجد الحرام، لتأدية صلاة التراويح، في أول ليالي الشهر المبارك لعام 1443هـ.
فيديو | مشاهد من صلاة التراويح في أولى ليالي #رمضان في #المسجد_الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/4HNVtfAdV7— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2022
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