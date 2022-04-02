شاهد.. صلاة التراويح في أولى ليالي شهر ‎رمضان من ‎المسجد الحرام

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

عرضت قناة الإخبارية السعودية مقطع ‏فيديو، يرصد مشاهد صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

وأظهر مقطع الفيديو، حشودا كبيرة من المصلين، في المسجد الحرام، لتأدية صلاة التراويح، في أول ليالي الشهر المبارك لعام 1443هـ.

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