تصريح شهير لولي العهد السعودي للقضاء على الإرهاب (فيديو)
بثت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو استعرضت خلاله العناوين العريضة للإرهاب من سفك للدماء وإزهاق الأرواح ، مٌشيرةً إلى دور المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مواجهة الإرهاب والتطرف .
وأفاد مراسل الإخبارية خلال التقرير المذاع على القناة ، الوجه الآخر الذي رسم المتطرفين به الإسلام فلا سلمت أرواحهم ولا سلم المسلمين من شرورهم ، راية سوداء شوهت ملامح الإسلام وغسلت الأدمغة ، وحولت اليٌسر إلى عُسر واستباحت الدماء .
وأضاف ، مخططات خارجية تبدأ بـ"القاعدة" و"داعش" وتنتهي بالولاءات الخارجية ، وأهواء سياسية بغطاء الدين ، مٌتسائلاً :" هل الخطف، والتعذيب والاغتصاب، والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر من الدين ؟! ، لقد اتبعوا خطوات الشيطان فأودوا بالأبرياء، وأزهقوا الأرواح وراحوا ضحية خزعبلة ".
واستطرد قائلاً : من عرعر إلى الرياض والأحساء والدمام وحائل وغيرها بل في الحرم الذي حٌرم فيه القتال ، قتلوا أنفسهم بأيديهم للعبور إلى الجنة على حد زعمهم وغرر بهم ، فهي حرب دموية قابلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتصريحه الشهير " لن نٌضيع 30 سنة قادمة سنٌدمرهم اليوم وفوراً " .
واختتم مراسل الإخبارية تقريره ، قائلاً : قصة الإرهاب وقتل الوالدين والأقربين لو كانت أسطورة من أساطير الأولين لن يٌصدقها أحد، ولكنها واقع مرير اليوم تمر به الأمة تحت غطاء الركن السادس.
فيديو | سفك الدماء وإزهاق الأرواح.. العناوين العريضة للإرهاب#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/GEBCKEVjva— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news