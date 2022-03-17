تصريح شهير لولي العهد السعودي للقضاء على الإرهاب (فيديو)

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

بثت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو استعرضت خلاله العناوين العريضة للإرهاب من سفك للدماء وإزهاق الأرواح ، مٌشيرةً إلى دور المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مواجهة الإرهاب والتطرف .

وأفاد مراسل الإخبارية خلال التقرير المذاع على القناة ، الوجه الآخر الذي رسم المتطرفين به الإسلام فلا سلمت أرواحهم ولا سلم المسلمين من شرورهم ، راية سوداء شوهت ملامح الإسلام وغسلت الأدمغة ، وحولت اليٌسر إلى عُسر واستباحت الدماء .

وأضاف ، مخططات خارجية تبدأ بـ"القاعدة" و"داعش" وتنتهي بالولاءات الخارجية ، وأهواء سياسية بغطاء الدين ، مٌتسائلاً :" هل الخطف، والتعذيب والاغتصاب، والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر من الدين ؟! ، لقد اتبعوا خطوات الشيطان فأودوا بالأبرياء، وأزهقوا الأرواح وراحوا ضحية خزعبلة ".

واستطرد قائلاً : من عرعر إلى الرياض والأحساء والدمام وحائل وغيرها بل في الحرم الذي حٌرم فيه القتال ، قتلوا أنفسهم بأيديهم للعبور إلى الجنة على حد زعمهم وغرر بهم ، فهي حرب دموية قابلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتصريحه الشهير " لن نٌضيع 30 سنة قادمة سنٌدمرهم اليوم وفوراً " .

واختتم مراسل الإخبارية تقريره ، قائلاً : قصة الإرهاب وقتل الوالدين والأقربين لو كانت أسطورة من أساطير الأولين لن يٌصدقها أحد، ولكنها واقع مرير اليوم تمر به الأمة تحت غطاء الركن السادس.

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