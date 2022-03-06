حقيقة فيديو طلاق بوتين من زوجته !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت قناة "العربية" إن فيديو لها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته مع بداية أزمة أوكرانيا، وبدأ انتشار هذا الفيديو، طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيس بوك وحده.

وشمل مقطع الفيديو تقريراً مصوراً تم بثه على قناة العربيّة تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاماً ما شكّل صدمة للمجتمع الروسي، وذكرت القناة أن المفاجأة هي أن الفيديو منشور بالفعل على قناة "العربية"، ولكن في العاشر من يونيو 2013، بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".

وأضافت أنه في يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما، وعلق ناشرو الفيديو مؤخراً بالقول: "طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربما حرب أوكرانيا السبب". بما يوحي أن هذا الإعلان حديث على خلاف الحقيقة.

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