موقع Booking يمنع حجز الفنادق في روسيا

المصدر: دبي - سمير سعيد

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن موقع خدمة حجز الفنادق والرحلات الجوية على الويب Booking.com قام بتعطيل البحث عن مرافق الإقامة وحجزها في الاتحاد الروسي.

وعند محاولة الحجز من روسيا

ولم يعد من الممكن حجز أي مكان إقامة في الاتحاد الروسي علىBooking.com، بينما لا يزال حجز الفنادق في الخارج متاحًا.

وعند محاولة إجراء حجز فندق في أوكرانيا علىBooking.com ، تظهر رسالة تفيد بوجود نزاع مسلح في المنطقة. لذلك، فإن سلامة سكان المنطقة والزوار، وكذلك احترام حقوقهم، قد تكون في خطر.

وينصح السياح بقراءة التوصيات التي تنشرها الجهات الحكومية.

وكان الموقع يشكل خدمة الحجز الأكبر من نوعها في الاتحاد الروسي، حيث تم من خلاله إجراء 35-40% من إجمالي الحجوزات في روسيا.

في وقت سابق ، قال المدير التنفيذي للاتحاد الوطني لصناعة الضيافة، أليكسي فولكوف ، إن هناك حاليًا العديد من المواقع توفر خدمة حجز الفنادق في روسيا لتحل محل Booking.com.

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