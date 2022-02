رئيس وزراء تايوان يطالب بمعاقبة رياضية ارتدت زيا صينيا (شاهد)

طالب رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج بمعاقبة المتزلجة الأولمبية التايوانية هوانغ يو تينغ، بعدما ارتدت زيا خاصا بالمنتخب الصيني خلال تدريبات وقيامها بنشر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن متحدث باسم الحكومة القول اليوم الأحد إن رئيس الوزراء طالب السلطات الرياضية بالتحقيق في "التصرفات غير اللائقة" حتى تتلقى الرياضية البالغة من العمر 33 عاما "العقوبة المناسبة".

وهوانغ واحدة من أربعة رياضيين مثلوا تايوان في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وتتنافس تايوان باسم "تايبيه الصينية" في الألعاب الأولمبية.

ونشرت المتزلجة هوانغ يو تينغ، وهي واحدة من أربعة رياضيين تايوانيين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، مقطعا مصورا على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يوم 23 يناير الماضي، تظهر فيه وهي تتدرب مرتديه ما تبدو أنها ملابس صينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الرياضية ترتدي زيا باللونين الأسود والأحمر ومكتوب عليه "الصين" الجدل في تايوان.

Big cheer from the Beijing crowd for Taiwan’s flag bearer Huang Yu-ting at the 500m speed skating.



She got herself into a world of pain for wearing China’s uniform last week.



Tonight she wore the IOC-mandated Chinese Taipei outfit — but finished way off the pace. pic.twitter.com/VEh4K7ocko