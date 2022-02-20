رئيس وزراء تايوان يطالب بمعاقبة رياضية ارتدت زيا صينيا (شاهد)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

طالب رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج بمعاقبة المتزلجة الأولمبية التايوانية هوانغ يو تينغ، بعدما ارتدت زيا خاصا بالمنتخب الصيني خلال تدريبات وقيامها بنشر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن متحدث باسم الحكومة القول اليوم الأحد إن رئيس الوزراء طالب السلطات الرياضية بالتحقيق في "التصرفات غير اللائقة" حتى تتلقى الرياضية البالغة من العمر 33 عاما "العقوبة المناسبة".

وهوانغ واحدة من أربعة رياضيين مثلوا تايوان في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وتتنافس تايوان باسم "تايبيه الصينية" في الألعاب الأولمبية.

ونشرت المتزلجة هوانغ يو تينغ، وهي واحدة من أربعة رياضيين تايوانيين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بكين، مقطعا مصورا على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يوم 23 يناير الماضي، تظهر فيه وهي تتدرب مرتديه ما تبدو أنها ملابس صينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الرياضية ترتدي زيا باللونين الأسود والأحمر ومكتوب عليه "الصين" الجدل في تايوان.

Big cheer from the Beijing crowd for Taiwan’s flag bearer Huang Yu-ting at the 500m speed skating.



She got herself into a world of pain for wearing China’s uniform last week.



Tonight she wore the IOC-mandated Chinese Taipei outfit — but finished way off the pace. pic.twitter.com/VEh4K7ocko — Will Glasgow (@wmdglasgow) February 13, 2022

وردا على ذلك، قامت هوانج بحذف الفيديو. وكتبت :"الرياضة رياضة، وفي عالم الرياضة، لا نفرّق بين الجنسيات. وبعد الألعاب، نكون كلنا أصدقاء".

وقالت إنها حصلت على الزي من صديقة في الفريق الصيني.

وامتنعت تايوان في البداية عن معاقبتها، واكتفت بتوجيه الانتقادات لها واعتبرت أنها تفتقر إلى الكياسة.

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