بعد سحب ألقابه ومناصبه..أمير بريطاني يتوصل إلى تسوية مالية في قضية تحرش

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهرت وثائق قضائية أن الأمير البريطاني آندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، توصل إلى تسوية مالية مع فرجينيا جيوفري بشأن قضية تحرش واعتداء جنسي مرفوعة ضده، وفقا لوكالة رويترز.

ورفعت الأمريكية فيرجينيا جيوفري، التي تقول إنها كانت ضحية، دعوى مدنية ضد الأمير البريطاني أندرو، نجل ملكة بريطانيا، الذي نفى مرارا مزاعمها، لكن جهود محاميه لإلغاء الدعوى في مرحلة مبكرة باءت بالفشل.

وكان قصر بكنجهام قد أعلن، في يناير، أن الملكة إليزابيث الثانية قررت سحب جميع الألقاب العسكرية والملكية من ابنها الأمير أندرو.

وكان الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، قد قال في مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019 إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها «لم تحدث».

وتعيش جيوفري، الآن في منزل كبير على ساحل بيرث مع زوجها وأطفالها الثلاثة. كما أسست منظمة غير ربحية تسمى ( SOAR) تهدف إلى «تثقيف ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم».

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