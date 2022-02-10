فضيحة تجسس تتسبب بقفزة "جنونية" في الطلب على الهاتف "الغبي"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ارتفع الطلب في إسرائيل على الهواتف العادية (غير الذكية) بنسبة 200%، الأسبوع الماضي، وفق المستورد الإسرائيلي لمنتجات شركة نوكيا.

ويُعتقد أن الدافع وراء القفزة في مبيعات الهواتف "غير الذكية" هو قلقل الإسرائيليين بشأن برامج التجسس المتطورة مثل بيغاسوس، بعد تقارير تفيد بأن الشرطة تجسست على مدنيين، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتتمتع الأجهزة التي لا تستخدم الهواتف الذكية باتصال إنترنت محدود ولا تسمح بالتالي بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ولا منصات المراسلة مثل واتساب وتيلغرام، ومسنجر، وغيرها، مما يزيد من صعوبة اختراقها.

ووفقًا للبيانات التي قدمها موقع "والا" الإخباري، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم شراء أكثر من 4000هاتف نوكيا بسيط.

وعادة يتم بيع ما بين 1000 و 2000 جهاز.في الأسبوع العادي.

لياف رون، مدير علامة "نوكيا" التجارية قال لموقع "والا" إن "هناك زيادة كبيرة في مبيعات الهواتف من الجيل القديم.. واصفا هذه الزيادة بـ"الجنونية".

من جانبها، نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تغريدة لوزير المالية، أفيغدور ليبرمان، وقالت إنه يتباهى بهاتفه "الغبي" على تويتر.

وقال أفيغدور في تغريدته: "على مدى سنوات، سأل الجميع كيف يمكنني إدارة الأمور بدون هاتف ذكي والآن يعلم الجميع أنني أدير أداءً رائعًا!"

כבר שנים שכולם שואלים איך אני מסתדר בלי סמארטפון - היום כולם מבינים שאני מסתדר מצוין! pic.twitter.com/nC5HFOTDkv — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) February 7, 2022

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