للمرة الثانية.. ولي عهد بريطانيا يصاب بفيروس كورونا

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قال مكتب الأمير البريطاني، تشارلز، اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابته بـ"كوفيد-19"، وهو ما دفعه للدخول في عزل ذاتي.

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، بحسب رويترز.

وكتب مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس، في بيان "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن في العزل الذاتي".

وأشار المكتب إلى أن الأمير تشارلز ألغى ارتباطاته المحددة اليوم الخميس، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي مارس 2020، أصيب الأمير تشارلز بـ"كوفيد 19"، مع بداية الوباء، وظهرت عليه أعراض وُصفت بالبسيطة وقتئذ، كما واصل العمل من البيت إلى حين التعافي.

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